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مصادر اعلامية: قصف مدفعي للاحتلال يستهدف كفرشوبا وحلتا جنوبي لبنان

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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