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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: المنطقة تحت النار ونحن قلقون من الاوضاع

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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