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الصحة اللبنانية: 59 شهيدا و112 مصابا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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