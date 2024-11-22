عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدا بحرب الإبادة في غزة ولبنان

العالم - فلسطين

وتظاهر عشرات آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء تحت شعار “مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء حتى النصر”.

المظاهرة التي دعا إليها قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي، نظمت في ميدان السبعين، أكبر ميادين صنعاء.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية واللبنانية ولافتات تندد بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

كم تم رفع شعار “حزب الله” اللبناني، وشعار حركة أنصار الله وقائدها.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها “لا نخشى أمريكا الهشة.. هي والله مجرد قشة.. في غزة أو في لبنان أمريكا رأس العدوان”.

وفي السياق، خرجت مظاهرات أخرى في عديد من الساحات بمحافظات أخرى، أبرزها صعدة وحجة (شمال غرب) وتعز وإب (جنوب غرب)، والبيضاء ومأرب (وسط)، والحديدة (غرب).

ومساء الخميس، أكد السيد عبد الملك الحوثي استمرار عمليات إسناد غزة، والسعي لتطوير قدرات اليمن العسكرية.