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مصادر لبنانية: غارة للاحتلال تستهدف بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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