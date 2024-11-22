الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: حصيلة الشهداء ترتفع الى 62 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :