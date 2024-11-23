الوجود العسكري الأمريكي حول العالم.. الغاية والهدف

العالم - جوّا الصندوق

وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية محتلة كوكب الارض عسكريا، وكما يقول الأمريكيون أنفسهم "الفيل في الغرفة"، ولكن غالبيتنا قررت أن تتجاهل هذا الفيل الذي يعيش معنا ويدوس علينا وقتما يشاء.

الجنرال لورا ريتشاردسون كانت قائدة المنطقة الجنوبية في الجيش الأمريكي وعندما نقول أنها قائدة الجيش الأمريكي بالمنطقة الجنوبية يعتقد الغالبية بانها قائدة الجيش الأمريكي على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الامريكية يعني كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وما بينها من ولايات.

لكن للاسف ذلك صحيح فالمنطقةالجنوبية للجيش الأمريكي ليست لها أي علاقة بالأرض الأمريكية التي هي أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية" أمريكا اللاتينية" وتحديدا كل الأراضي والبحار الواقعة جنوب المكسيك.

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هل يمكن لدولة إتخاذ قرار سيادي لها متجاهلة الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها؟

أكد ضيف البرنامج الكاتب العربي والاستاذ "الجامعي سيف دعنا" أنه لا يمكن.. لأن القضية اساسا هي نظرة الولايات المتحدة للعالم، حيث أن الولايات المتحدة منذ بداية صعودها و تحديدا حين أصبحت القوة الكونية الأولى بعد نهاية الحرب العالمية الاولى، حيث أصبحت تنظر، وهذا ازداد بعد انتصارها بالحرب العالمية الثانية الى تقريبا كل نقطة على وجه الارض كم منطقة نفوذ أمريكي، وبالتالي كل العالم هو منطقة نفوذ أمريكي.





ولفت دعنا إلى أن العالم هو ساحة واحدة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن هناك جانبين للمسألة لاننا منذ عام 1917 بدأنا نشهد دورة هيمنة كونية مختلفة عن كل دورات الهيمنة التي سبقت صعود الولايات المتحدة، وإن صعود الولايات المتحدة يعتبر مختلف عن كل دورات الهيمنة السابقة لكن هذا لا يعني أنه ابدي، يعني أنها تعيش حالة تراجع وتعتمد على مزيج من من عوامل القوة.

دعنا: كل منطقة في العالم تعتبر منطقة نفوذ أمريكي

هل يمكن إعتبار كوكب الأرض محتلا من من قبل الولايات المتحدة الامريكية باستثناء بعض الدول؟

لفت دعنا إلى أنه إذا أردنا ان نفسر الظاهره اولاً ولا نريد ان نتحدث في الجانب النظري كثيرا، ولكن كما قلت ليس فقط ان الولايات المتحدة تنظر الى العالم كساحة واحدة، ففي بلادنا حين نتحدث عن وحدة الساحات بين دول الإقليم بين فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا وكل المنطقة في الحقيقة وحتى الاردن ومصر، فالناس لا تريد أن تأخذ هذه الفكرة على محمل الجد في بعض الحالات، ويعتقدون أن القرار السياسي في الحقيقة لا.. فالمنطقة تعتبر "ساحة واحدة".

ونوه دعنا إلى أنه حينما ينظر الى العالم من وجهة نظر قوة كونية كالولايات المتحدة العالم كله "ساحة واحدة" لهذا حين بدأت الولايات المتحدة بالصعود كانت كل منطقة في العالم تعتبر منطقة نفوذ أمريكي وتحديدا حين نتحدث عن البحار والمحيطات التي تهيمن على التجاره الدولية هذا مرتبط ليس فقط بمرحلة التطور التاريخي العالمي والسياسة العالميه التي فرضت على أن القوة المهيمنة الجديدة التي هي الولايات المتحدة منذ ما بعد الحرب العالمية الاولى ان تتعامل حرفيا مع العالم كساحة واحدة.



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