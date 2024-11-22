الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: تسلل مركبة من الأردن إلى "إسرائيل" ولم يتم العثور عليها

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :