الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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7 شهداء بينهم أطفال ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون بغزة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

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