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السيد السيستاني: نناشد باكستان عدم السماح بالاعتداء على الأبرياء

السيد السيستاني: نناشد باكستان عدم السماح بالاعتداء على الأبرياء
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

دان مكتب المرجع آية الله السيد علي السيستاني، في العراق، الجريمة المروعة التي استهدفت مدنيين كانوا يستقلون سياراتهم في منطقة بين باراجنار وبيشاور، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 39 شخصاً وجرح آخرين.

العالم - العراق

وقال مكتب السيد السيستاني "مرة أخرى عمد الإرهابيون إلى ارتكاب جريمة مروعة حيث شنوا هجوماً مسلحاً على المسافرين الذين كانوا في طريقهم من باراجنار إلى بيشاور"، مضيفاً أن "الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأبرياء أو إصابتهم ونعبّر عن تعازينا ومواساتنا".

وفي وقت أعلن فيه مكتب المرجع السيد السيستاني أن "الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومرجعية الشيعة العليا تدين هذه الجريمة المروعة التي تستهدف وحدة المسلمين"، ناشد الحكومة الباكستانية بـــ "ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الشعب في مواجهة ظلم وجرائم الجماعات الإرهابية".

كما ناشدها بــ "عدم السماح بتعرض المؤمنين الأبرياء للاعتداءات العنيفة والوحشية من قبل الجماعات المتطرفة بين الحين والآخر".

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