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غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في العاصمة اللبنانية بيروت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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