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دمار واسع في المباني جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري ببيروت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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