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دوي 10 انفجارات في أجواء مدينة حيفا بعد رشقة صاروخية من لبنان

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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