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سفير ايران بالأمم المتحدة: أميركا وبريطانيا تساهمان في استمرار الحرب بغزة

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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