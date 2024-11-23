هكذا احتفل محمد صلاح بفوزه لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

العالم-رياضة

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية القصص، لقطة مصورة لـ"مبخرة" وهي تفوح بالبخور.

ويستخدم الكثير من المصريين البخور بشكل كبير في المنازل وأماكن العمل، ليس فقط من أجل تعطير الأماكن، ولكن كثيرا ما يكون بهدف الحماية من الحسد، إيمانا من البعض أن البخور يساعد على منع العين والحسد، كما أنه يمنع دخول الجن والشياطين إلى المكان ويساعد في التخلص منهم.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2024-2025 بتصويت الجماهير.