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قائد القوة البحرية للجيش الايراني: سيتم ادخال غواصات جديدة قريبا للخدمة

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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