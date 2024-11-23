برلماني‌ إيراني: علی أوروبا والغرب قبول إيران النووية

العالم - ايران

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، لفت النائب أبو الفضل ظهره وند إلى أن القدرة النووية أمر حيوي وحاسم للغاية لأي دولة، عندما تحصل جهة ما على هذه التقنية، فهي عملياً على حافة العلم، ومن هنا يمكنها أن تصبح فعالة وموثرة جدا في المجالات الأخرى، ومنها مجالات الإدارة الصناعية.

ورأى ظهره وند أن الغرب لا يريد إيران متطورة تتمتع بخطابها الخاص، ايران التي تمكنت من أن تكون في القمة في مختلف المجالات العلمية، وهذا الوضع مربك بالنسبة لهم، ويعني أن المعادلات اصبحت فوضوية.

وتابع مضيفا: المسألة ليست مسألة انتاج القنابل، لقد تم الحصول على هذه التقنية من الصفر إلى المائة في جمهورية إيران الإسلامية. لقد تمكنا اليوم من الوصول إلى مكانة هم أيضا يعترفون بأن إيران وصلت إلى حد العتبة.

وأضاف ظهره وند: تحاول منظمة الطاقة الذرية لدينا تحقيق الاستقرار للبلاد عند هذه العتبة، والحمد لله، حققنا هذا الاستقرار فيها اليوم، ولذلك فإن المسافة ليست كبيرة وهم يبذلون جهودا يائسة.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: أريد أن أقول إن العمل تجاوز تلك المراحل، واليوم عليهم أن يرضخوا لحقيقة أن ايران أصبحت نووية وأن يكون لديهم تفاعل إيجابي وفعال معها.