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متحدث الطاقة الذرية الايرانية: اتفقنا على تقييم المفتشين للوضع والابقاء عليه

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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