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طيران الاحتلال يستهدف عدة مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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