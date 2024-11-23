السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني بغزة:أكثر من 2300 شهيد ومفقود منذ العملية في شمال القطاع

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :