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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات بالقطاع

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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