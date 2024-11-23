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وزارة الصحة بغزة: طواقم الاسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول للضحايا

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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