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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 44176 شهيدا و104473 جريحا

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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