السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في كيسوفيم والعين الثالثة بغلاف غزة

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :