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غارة جديدة لطيران الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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