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غارات اسرائيلية على محيط بلدة حورتعلا وبلدتي الحفير وشمسطار شرقي لبنان

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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