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النائب أمين شري: 8 اعتداءات على بيروت ولم يستهدف اي هدف عسكري فيها

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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