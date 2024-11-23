اضرار بمستوطنة الكريوت بفعل صواريخ حزب الله

العالم - الاحتلال

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن “الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه مدينة حيفا والكريوت، منذ صباح السبت”.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن “أحد الطرق بـ”الكريوت” قد تضررت نتيجة الصواريخ المنطلقة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية والمصانع القريبة منها أيضا بهذا القصف”.

وأشارت الصحيفة إلى “سماع دوي صفارات الإنذار في كل من حانيتا وشلومي وعرب العرامشة وأدميت في الجليل الغربي”.

كما سمع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال فلسطين المحتلة، خاصة في مستوطنة المطلة والغجر، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.