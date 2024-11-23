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الصحة اللبنانية: 5 شهداء و3 جرحى بغارة اسرائيلية على بلدة رومين جنوب البلاد

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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