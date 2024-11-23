جنوب إفريقيا: نية إبادة غزة لدى "إسرائيل" صارخة

العالم - افريقيا

وأشار مادونسيلا"، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، إلى أن الأدلة الجديدة التي قدمتها بلاده تعزز مسار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن الطلب الرئيسي ومرفقاته المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في 28 أكتوبر الماضي بلغت 750 صفحة، في حين أن الأوراق والمعلومات والمستندات الداعمة تزيد عن 4 آلاف صفحة.

وأكد أن الوثائق المقدمة للمحكمة تحتوي على أدلة قوية على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وقال إنه على عكس قضايا الإبادة الجماعية الأخرى، تتناول هذه القضية إبادة جماعية مستمرة، ولهذا تضاف وثائق ومواد سمعية وبصرية جديدة كل يوم. الأدلة التي لدينا تتزايد باستمرار".

وأردف "مادونسيلا"، "كشفنا في طلبنا عن عناصر جريمة الإبادة الجماعية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، وقدمنا الأدلة التي تثبت كل عنصر".

وذكر أن الأدلة تتكون من وثائق مكتوبة ومواد سمعية وبصرية وأقوال ضحايا وشهود عيان وأقوال الطواقم الطبية العاملة في القطاع، إلى جانب تقارير مؤسسات الأمم المتحدة بشأن ما يحدث على أرض الواقع.

وقال "مادونسيلا" إنه "من النادر جدا التعبير عن نية الإبادة الجماعية بصورة علنية بهذا الشكل (كما في كيان الاحتلال الإسرائيلي)".

وشدد على أن المسؤولين من كل مستويات كيان الاحتلال الإسرائيلي تقريبا، من أعضاء مجلس الوزراء إلى أعضاء الكنيست (البرلمان)، ومن جنود الجيش إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية، عبروا بوضوح عن هذه النية.

وأوضح أن "التعبير بشكل واضح عن نية إخلاء غزة من السكان يعد عنصرا مهما في إثبات قضيتنا".

وأضاف أنه إذا قررت المحكمة لصالحنا، أي إذا وجدتنا على حق من حيث الاختصاص والمقبولية، ستنتقل القضية إلى المرحلة التالية.

ولفت "مادونسيلا"، إلى أن العديد من الدول بما في ذلك تركيا وفلسطين، أعلنت انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأنه من المتوقع أن تنضم دول جديدة إليها.

وذكر أن العديد من الدول أعلنت عزمها الانضمام إلى القضية بعد أن قدمت جنوب إفريقيا طلبها الرئيسي في 28 أكتوبر الماضي، موضحا أنه سيكون بإمكان الدول الانضمام إلى القضية حتى 28 يوليو/ تموز 2025، موعد تسليم كيان الاحتلال الإسرائيلي اللائحة الجوابية.

ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى القضائية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي على أساس أنه انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ولاحقا، انضمت عدة دول إلى القضية لدعم جنوب إفريقيا، منها تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.

وبدعم أمريكي يرتكب كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.