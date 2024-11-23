نتنياهو وغالانت مطلوبان للعدالة.. ردود الأفعال الدولية

العالم - بإختصار

المحكمة إتهمت نتنياهو وغالانت بإرتكاب جرائم حرب متمثلة في إستخدام التجويع وسيلة للحرب.

كما إتهمتهما المحكمة بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

كما حملت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الجرائم التي إرتكبتها قوات الإحتلال، بمافي ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والإغتصاب وتدمير الممتلكات.

بمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة.

خبراء: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية هي بمثابة "إنتصار أخلاقي" لفلسطين، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على كيان الإحتلال، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر الى العديد من الدول، كما أن قرار المحكمة عمليا ينزع عن "إسرائيل" صفة الدولة الديمقراطية الملتزمة بالقانون الدولي.

سارعت أغلب دول العالم، خصوصا في أوروبا الى إعلان إلتزامها بالقانون الدولي وقرار المحكمة.

من بين أكثر من 120 دولة موقعة على ميثاق روما، أعلنت دولتان فقط، أنهما لن تلتزمان بالقرار.

حماس: قرار الجنائية الدولي يعيد الإعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية.

قائد حرس الثورة حسين سلامي: الكيان يعيش اليوم في عزلة سياسية مطلقة في العالم.

جوزيب بوريل: قرار المحكمة ليس سياسيا ويجب إحترامه.

السلطة الفلسطينية: قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة للقانون الدولي ومؤسساته.