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الصحة اللبنانية:15 شهيدا و63 جريحا بغارة اسرائيلية على البسطة الفوقا ببيروت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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