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15 شهيدا و63 جريحا بحصيلة جديدة لغارة اسرائيلية على البسطة الفوقا ببيروت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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