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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تخرق جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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