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حزب الله يعلن الاشتباك مع قوة اسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة ديرميماس

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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