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حزب الله يؤكد ان العدو عمد الى سحب اصاباته تحت غطاء ناري ودخاني كثيف

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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