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القسام تعلن استهداف قوة هندسية اسرائيلية من 5 جنود بقذيفة في رفح

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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