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القسام تعلن استهداف ناقلة جند بقذيفة برفح وهبوط الطيران المروحي للاجلاء

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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