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الصحة اللبنانية: 8 شهداء و9 مصابين بغارة للاحتلال على شمسطار شرقي لبنان

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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