بالفيديو: قاعدة حتسور الجويّة الإسرائيلية بمرمى نيران حزب الله!

العالم - لبنان



واللافت أنّه المرة الثانية التي يستهدف فيها حزب الله قاعدة حتسور الجويّة التابعة للجيش الإسرائيلي جنوب تل أبيب.



ويشار إلى أنَّ قاعدة حتسريم الجوية، هو مطار عسكري وقاعدة عسكرية جوية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، تقع في بئر السبع، بالقرب من "كيبوتس حتسريم".



تم إنشاء القاعدة في أوائل الستينيات وأعلن تشغيلها في 3 تشرين الأول 1966، كما ويوجد في حتسيريم متحف القوات الجوية الإسرائيلية، وبها أكاديمية الطيران التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في حتسيريم منذ نيسان 1966.



ويذكر أنه قد تم بناء القاعدة بأمر من قائد القوات الجوية الإسرائيلية، عيزر وايزمان، وصممها المهندس المعماري يتسحاق مور، وكان القائد الأول للقاعدة يوسف الون.