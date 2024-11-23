السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
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ابو عبيدة: نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية عن حياة اسراهم

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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