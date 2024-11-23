السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ابو عبيدة: لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الاسيرة التي قتلت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :