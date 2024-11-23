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أبو عبيدة يعلن مقتل احدى الاسيرات شمال قطاع غزة

أبو عبيدة يعلن مقتل احدى الاسيرات شمال قطاع غزة
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة مقتل احدى الاسيرات بمنطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال القطاع، محملا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة جيشه المسؤولية عن حياة اسراهم.

العالم- فلسطين

وفي تغريدة عبر قناته على تيليجرام قال أبو عبيدة : بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة.. فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها .

واضاف : ان مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم .

ودعا ابو عبيدة كيان الاحتلال أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين.

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