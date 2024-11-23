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الدفاع الايرانية : مشاريع الشهيد "فخري زادة" في طور الاستكمال

الدفاع الايرانية : مشاريع الشهيد
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية العميد رضا طلائي نيك ان المشاريع التي كان الشهيد "محسن فخري زادة" (من كبار العلماء النوويين الايرانيين ومن مسؤولي وزارة الدفاع الايرانية والذي اغتاله الموساد الصهيوني في 27 نوفمبر 2020) يعكف عليها، هي متواصلة وان تلامذته يعملون على استكمال هذه المشاريع اليوم.

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية في كلمة القاها اليوم السبت في مراسم تخليد ذكرى الشهيد فخري زادة في طهران، ان الثورة الاسلامية وهي الشجرة الطيبة التي انبتها الامام الخميني الراحل (رض) قد شمخت واثمرت نجوما كبارا مثل الشهيد فخري زادة الذي قاد جهادا علميا، وكان يؤمن بأن العلوم والابحاث هي اساس التقدم والقوة، وان الجهاد غير ممكن من دون العلم.

وشدد العميد طلائي نيك بأن الشهيد فخري زادة كان يعتبر شهيد القفزة في التقدم وليس مجرد التقدم فقط، وان تلاميذه هم حاضرون اليوم في مجال التطوير العلمي للبلاد وان المجالات التي كان الشهيد يعكف على العمل فيها هي مستمرة وان العمل جار اليوم.

واوضح بأن الشهيد فخري زادة كان واضع الحجر الاساس للعلوم النووية في ايران وكذلك في مجال الدفاع الحديث والمتقدم، وان علماء الجيل الجديد يواصلون اليوم مهام هذا الشهيد العظيم.

وختم بالقول: ان هذا الشهيد الكبير كان مستعدا دوما للشهادة وكان يقول لي على الدوام "لقد جهزت نفسي للشهادة في كل لحظة".

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