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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في بلدة شمع بصلية صاروخية

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

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