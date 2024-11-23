السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: مقتل جنديين واصابة 12 بينهم حالة حرجة في معارك جنوب لبنان

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :