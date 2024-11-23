السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: شهيد و16 جريحا في حصيلة اولية لغارة على مدينة صور

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :