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قناة "كان" تعلن رسميا اختطاف الضابط الاسرائيلي تسفي كوغان في الامارات

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

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