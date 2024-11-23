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عائلات اسرى الاحتلال: نتنياهو يريد استمرار الحرب للتهرب من المحاكمة

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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