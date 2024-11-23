السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سماع دوي انفجارات بقاعدة الاحتلال الاميركي بحقل كونيكو للغاز شرقي سوريا

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :